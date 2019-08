Polizei Mettmann

POL-ME: Vier Verletzte und hoher Sachschaden - Velbert - 1908035

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend des 06.08.2019, gegen 20:30 Uhr, kam es an der Lohbachstraße in Velbert zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten und ca.15.000 Euro Sachschaden. Der 44-jährige Fahrer eines Opel Astra beabsichtigte, in Höhe der Hausnummer 28, mit seinem Pkw auszuparken. Er fuhr vom Fahrbahnrand an, um anschließend auf der Sperrfläche zu wenden. Dabei übersah er den Alfa Romeo eines 19-jährigen Velberters, der mit seinem Pkw in Richtung Elberfelder Straße unterwegs war und das Wendemanöver, nach eigenen Angaben, zu spät wahrnahm. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Durch den Zusammenstoß wurde der Alfa gegen einen geparkten Ford geschleudert und beschädigte den Pkw im Heckbereich. Bei dem Unfall erlitt der 44-jährige Opel-Fahrer schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige sowie zwei weitere 17-jährige Insassen des Alfa wurden leicht verletzt. Sie wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, durften dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Sowohl der Alfa als auch der Opel wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

