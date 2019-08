Polizei Mettmann

POL-ME: Unter Drogen stehender Autofahrer landet in Vorgarten - Monheim - 1908032

Mettmann (ots)

Am Dienstagvormittag (6. August 2019) ist ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Monheim von der Königsberger Straße abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Der Monheimer war gegen 10:40 Uhr mit seinem Mazda über die Königsberger Straße in Richtung Bleer Straße gefahren, als er in Höhe der Stettiner Straße bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verlor, über die Bordsteinkante rutschte, durch einen Gartenzaun krachte und im Vorgarten eines Hauses landete.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamte Hinweise darauf, dass der Autofahrer während des Unfalls unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine.

Die Folgen für den Monheimer: Die Beamten nahmen mit zur Wache, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

