Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Niedererbach

Montabaur (ots)

Am 20.11.2019 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße von Niedererbach einzubrechen. Dabei wurde versucht, dass ebenerdige Küchenfenster und die Terrassentüre aufzuhebeln. Es blieb jedoch beim Versuch und die Täter drangen nicht in das Gebäude ein. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört. Die Polizei Montabaur bittet daher um Hinweise, falls im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht wurden.

