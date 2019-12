POL-HK: Soltau / A7: Fahrer eines Transporters schwer verletzt

Polizeiinspektion Heidekreis

A7: Fahrer eines Transporters schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.12.2019 Nr. 2

10.12 / Fahrer eines Transporters schwer verletzt

Soltau / A7: Am Dienstag, um 14.18 Uhr kam es auf der A 7, Fahrtrichtung Hannover, in Höhe der Anschlussstelle Soltau-Süd zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Der 51jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr den linken von zwei Fahrstreifen und versuchte durch Ausweichen nach rechts, nicht auf das vor ihm abbremsende Fahrzeug aufzufahren. Dabei fuhr er mit seiner Fahrzeugfront ungebremst gegen das Heck eines Sattelaufliegers, der langsam auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Der Verursacher wurde schwer verletzt eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Rettungsgerät befreit werden. Anschließend kam er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Bergung und Reinigungsarbeiten führten dazu, dass die Fahrtrichtung Hannover für mehrere Stunden komplett gesperrt werden musste.

