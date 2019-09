Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: PKW-Fahrerin verfuhr sich ins Gleisbett der Bundesbahn

Bonn (ots)

Am 14.09.2019, gegen 00:12 Uhr, befuhr eine 25-jährige PKW-Fahrerin die Dottendorfer Straße in Fahrtrichtung Ollenhauerstraße. In Höhe des Bahnübergangs an der Nahum-Goldmann-Allee beabsichtigte sie nach rechts abzubiegen. Hierbei lenkte sie jedoch zu früh ein und geriet auf das Gleisbett der Bundesbahn, wo sie sich auf dem Schienenstrang fest fuhr. Die Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Der Bahnverkehr musste durch die Bundespolizei sofort gestoppt werden. Anschließend konnte die Feuerwehr den PKW aus dem Gleisbett bergen. Der Bahnübergang wurde für ca. eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. (HM)

