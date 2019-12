Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Gartenhaus und Wohnhaus

Korbach (ots)

Ein Unbekannter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst in ein Gartenhaus ein und versuchte anschließend in ein im Umbau befindliches Wohnhaus im Ziegelhütter Weg in Korbach einzudringen.

Der Täter schlug zunächst ein Fenster ein und konnte so in das Gartenhaus einsteigen. Im Gartenhaus befanden sich keine Gegenstände von größerem Wert, der Täter entwendete eine Wanduhr und Besteck im Gesamtwert von 25 Euro. Anschließend versuchte der Täter mit Werkzeug aus dem Gartenhaus ein Fenster des angrenzenden und derzeit noch unbewohnten Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihm jedoch nicht, so dass er keine weitere Beute machen konnte. Den Sachschaden schätzten die den Einbruch aufnehmenden Beamten der Polizeistation Korbach auf 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/9710.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

