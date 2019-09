Polizeipräsidium Ulm

Gleich mehrfach verkehrswidrig verhielt sich ein Autofahrer am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der Landstraße zwischen Pappelau und Gerhausen. Der in Polen zugelassene Skoda war einem hinterherfahrenden Zeugen aufgefallen, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien vor ihm fuhr. Zudem überholte der Fahrer im Bereich der Steige ein Auto mit Anhänger trotz Gegenverkehr. Durch eine Streife des Polizeireviers Ehingen konnte der Skodafahrer kontrolliert werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der Führerschein des 35jährigen Fahrers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm beschlagnahmt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1736525)

