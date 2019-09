Polizeipräsidium Ulm

Für ihr Stillschweigen Geld geboten hat ein 35jähriger Mann am Samstag gegen 22.45 Uhr einer gleichaltrigen Frau in der Karlstraße. Der Mann war kurz zuvor mit seinem Auto auf Höhe der Friedenstraße über einen Randstein gefahren. Durch den Aufprall war der Vorderreifen seines Scoda Oktavia so beschädigt worden, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Auf den Vorfall aufmerksam geworden war eine 35jährige Zeugin. Die sprach den Autofahrer an und bemerkte dabei, dass der betrunken ist. Trotz seines Bestechungsversuches rief die Frau die Polizei und nahm dem Betrunkenen auch noch den Autoschlüssel ab. Eine herbeigerufene Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Ein Alkotest bei dem Autofahrer ergab einen Wert von mehr als 2,1 %o. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein musste er abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1739585)

