POL-UL: (UL) Ulm - Raser kontrolliert

Deutlich zu schnell war ein junger Mann in der Ulmer Innenstadt unterwegs

Ulm (ots)

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war eine Streife am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in der Olgastraße. Um Rasern Einhalt zu gebieten wurde dort eine Laserkontrolle durchgeführt. Und bereits einer der ersten Autofahrer war ein Treffer. Der raste mit seinem Mercedes bei gemessenen 92 km/h die Olgastraße entlang. Da dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zulässig ist, erwartet den Mann nun ein empfindliches Bußgeld und auch ein Fahrverbot. Der noch in der Probezeit befindliche 20jährige Autofahrer zeigte sich während der Kontrolle sichtlich betroffen und einsichtig. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1739869)

