POL-UL: (UL) Ulm - Flaschenwerfer festgenommen

Seltsame Scherze verübten zwei Männer am frühen Sonntag in Ulm - sie erwartet jetzt ein Strafverfahren

Ulm (ots)

Völlig daneben verhielten sich am Sonntag gegen 01.00 Uhr zwei junge Syrer in der Ulmer Friedrich-Ebert-Straße. Einem Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes waren die beiden 18jährigen aufgefallen, weil sie Flaschen vor vorbeifahrende Autos warfen. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte konnte die Männer kontrollieren. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Bislang sind noch keine geschädigten Autofahrer bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter 0731/188-3312 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1740029)

