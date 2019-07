Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher flüchtet

Rhede (ots)

Einen Tablet-Computer und persönliche Papiere hat ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen bei einem Einbruch in Rhede gestohlen. Der Täter war gegen 05.50 Uhr über einen Balkon und die auf Kipp stehende Balkontür in ein Wohnhaus an der Kleiststraße eingedrungen. Als ein Bewohner von den Geräuschen wach wurde und nachschaute, ergriff der Einbrecher die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell