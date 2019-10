Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Erkelenz (ots)

Am Montag (30. September) befuhr gegen 13.40 Uhr ein 33-jähriger Mann aus Wegberg mit seinem Pkw die Landstraße 19 von Erkelenz in Richtung Jackerath. In Höhe des Laheyparks geriet er mit seinem Wagen, aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort zunächst mit einem entgegenkommenden Kastenwagen, der von einem 47-jährigen Mann aus Nettetal gefahren wurde. Anschließend stieß er frontal mit dem ebenfalls entgegenkommenden Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Erkelenz zusammen. Durch den Aufprall wurden alle drei Fahrzeugführer verletzt und nach erster Versorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Nettetaler nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte, mussten der Wegberger und der Erkelenzer stationär aufgenommen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

