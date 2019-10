Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Waldfeucht-Haaren (ots)

Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, konnten unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Am Haas eindringen. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas erbeutet wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 18. September und dem 30. September.

