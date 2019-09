Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in einen Supermarkt

Wassenberg (ots)

Zwei unbekannte männliche Personen wollten am 30. September (Montag) gegen 2.15 Uhr in einen Supermarkt an der Jülicher Straße eindringen. Beim Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, wurden sie von Zeugen beobachtet. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Beide Personen waren etwa 170 cm groß und schlank. Sie trugen Sturmhauben und dunkle Bekleidung. Mit sich führten sie ein Brecheisen sowie einen Laubsack. Weitere Zeugen des versuchten Einbruchs oder Personen, die Angaben zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell