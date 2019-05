Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub einer Armbanduhr

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 03.05.2019 gegen 17:30 Uhr wurde ein 12jähriger Gelsenkirchner am Zentralen Omnibusbahnhof auf der Hiberniastraße von zwei männlichen Personen gegen seinen Willen festgehalten und seiner Armbanduhr beraubt, nachdem man sich im Vorfeld an der Uhr interessiert gezeigt hatte. Die beiden Täter werden als männlich, zwischen 15 und 17 Jahren und ca. 1,70m groß bezeichnet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder- 8240 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell