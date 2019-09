Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radlader gestohlen und am Klärwerk beschädigt zurückgelassen

Erkelenz-Berverath-neu (ots)

Etwa gegen 4 Uhr wurde am Freitag (27. September) von unbekannten Täter ein Radlader in der Ortschaft Berverath-neu gestohlen. Am Freitagnachmittag konnte das Fahrzeug dann gegen 15.10 Uhr am Klärwerk in Erkelenz wieder aufgefunden werden. Der Radlader lag umgestürzt in einer Böschung und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Wer Beobachtungen machte, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell