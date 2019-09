Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Pkw Audi A 6

Gangelt-Birgden (ots)

Zwischen dem 28. September (Samstag), 13 Uhr und dem 29. September (Sonntag), 9.55 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen grauen Pkw Audi A 6 mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) aus der Garage eines Hauses an der Weberstraße. Das Fahrzeug konnte zwischenzeitlich ausgebrannt in Belgien aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

