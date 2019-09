POL-HS: Pressebericht Nr. 272/2019

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Verkehrsunfälle:

Erkelenz-Golkrath

Am Sonntag, 29.09.2019, 01.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Erkelenzer mit seinem Pkw die K 31 aus Richtung Matzerath kommend in Richtung Golkrath. Hierbei fuhr er über einen Leitpfosten, der am Fahrbahnrand herausgerissen wurde und auf der Fahrbahn lag. Am Pkw entstand Sachschaden. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Straftaten:

Geilenkirchen, Diebstahl aus Wohnwagen

In der Zeit von Freitag, 27.09.2019, 17.00 Uhr und Samstag, 28.09.2019, 10.00 Uhr stieg ein unbekannter Täter durch ein Fenster eines auf der Lessingstraße stehenden Wohnwagens ein. Aus dem Wohnwagen wurde Bargeld entwendet.

