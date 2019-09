Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 271/2019

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle:

Übach-Palenberg, Scherpenseel

Am Freitag, 27.09.2019 gegen 17.40 Uhr kam es an der Kreuzung Scheleberg/In der Heide zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Landgraaf/NL befuhr die Straße Scheleberg aus Richtung Fletstraße kommend in Richtung der Straße In der Heide. Hier wartete dieser zunächst ordnungsgemäß, um dann die Straße In der Heide zu überqueren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 26 Jahre alten Motorradfahrer aus Hückelhoven. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer an den Beinen verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der niederländische Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Straftaten:

Heinsberg-Uetterath, Diebstahl aus Pkw

Am Freitag, 27.09.2019, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr wurde auf dem Pendlerparkplatz Donseler Hof ein Pkw massiv beschädigt. Beim Fahrzeug wurden die Scheiben eingeschlagen, sowie der Lack und die Inneneinrichtung beschädigt. Zudem wurden diverse Gegenstände aus dem Pkw entwendet.

Hückelhoven, Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Donnerstag 26.09.2019, 16.30 Uhr und Freitag, 27.09.2019, 07.20 Uhr wurde an einem Pkw auf der Lambertusstraße eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell