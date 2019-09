Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In eine Spielothek eingebrochen

Hückelhoven (ots)

Nach ersten Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Tür in eine Spielothek an der Sophiastraße. Im Gebäude versuchten sie vergeblich einen Spielautomaten aufzubrechen. Es wurde festgestellt, dass eine Kassette mit Schlüsseln fehlte. Die Tat ereignete sich am Freitag, 27. September, gegen 4 Uhr.

