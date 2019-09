POL-HS: Neue Streifenwagen für die Kreispolizeibehörde

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Am Mittwoch, 24. September, wurden die ersten neuen Streifenwagen auch an die Kreispolizeibehörde Heinsberg ausgeliefert. Landrat Stephan Pusch und der Abteilungsleiter der Polizei, Andreas Bollenbach freuten sich gemeinsam mit dem Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz, Dieter Prosch sowie den Beamtinnen und Beamten der Polizei Heinsberg über die schnelle Bereitstellung. Die beiden ersten Fahrzeuge werden nun in den Wachen Heinsberg und Geilenkirchen im Streifendienst eingesetzt. An allen Wachstandorten werden innerhalb eines Jahres die Funkstreifenwagen der Marke BMW gegen neue Fahrzeuge der Marken Ford S Max und Mercedes Vito ausgetauscht.

