Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände aus Pkw entwendet

Heinsberg (ots)

Aus einem schwarzen Pkw, dieser parkte auf der Ostpromenade, entwendeten unbekannte Täter ein mobiles Navigationsgerät. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 27. September, 18 Uhr und Sonntag, 29. September, 9.55 Uhr.

In einem weiteren Pkw, dieser stand vor einem Haus an der Klostergasse, wurde Münzgeld, Reifenspray und ein Warndreieck entnommen. Das Spray und das Dreieck blieben beschädigt zurück. Ein weiterer, ebenfalls dort abgestellter Wagen konnten nicht geöffnet werden. In das Fahrzeug schoben die unbekannten Täter einen Einkaufswagen, so dass Sachschaden entstand. Diese Taten ereigneten sich am 29. September (Sonntag), in der Zeit zwischen 2 Uhr und 9.15 Uhr.

