POL-PDLD: Diebstahl von Bargeld aus PKW

Minfeld (ots) - In der Nacht zum Freitag, 16.11.2018 gegen 02:56 Uhr wurde aus einem geparkten PKW in der Eichstraße in Minfeld ein hoher Geldbetrag entwendet. Auf diesem Weg möchte die Polizeiinspektion in Wörth nochmals darauf hinweisen, nach Möglichkeit keine Bargeldbeträge oder Wertgegenstände im Auto aufzubewahren.

