Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Einbruch in Firmengebäude festgenommen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Aufmerksame Zeugen bemerkten am Sonntag, 29. September, wie sich gegen 11.50 Uhr eine männliche Person an einem Gabelstapler auf einem Firmengelände an der Gladbacher Straße zu schaffen machte und anschließend mit dem Fahrzeug umherfuhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell