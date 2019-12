Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen-Lütersheim - Einbrecher in Sportlerheim ohne Beute

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein unbekannter Täter in das Sportlerheim in Volkmarsen-Lütersheim ein.

Nachdem der Täter eine Scheibe eingeschlagen hatte, konnte er in das Gebäude einsteigen. Hier öffnete und durchsuchte er mehrere Schränke, konnte aber offensichtlich kein für ihn geeignetes Diebesgut finden. Er musste ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691/97990.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell