PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bad Schwalbach (ots)

Am Mittwoch, den 19.06.2019, gg. 02:20 Uhr befuhr ein 28-jähriger, polnischer Staatsbürger, wohnhaft in Mainz, mit seinem PKW die B42 aus Wiesbaden kommend in Richtung Rüdesheim. Er verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Fahrzeug ca. 300 Meter vor der Ausfahrt Kiedrich gegen die Mittelleitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug von der Mittelleitplanke über beide Fahrspuren auf die rechte Fahrbahnseite geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum stehen. Für den Fahrer wurde ein Rettungswagen angefordert. Er blieb jedoch unverletzt. Durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass der PKW-Fahrer alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Am PKW entstand Totalschaden. Schadenshöhe ca. 7000.- Euro. Im Bereich der Unfallstelle wurde die Mittelleitplanke beschädigt. Hier entstand Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro.

