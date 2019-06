PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall: Fahrradfahrer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Montag, 10.06.2019 gegen 17:55 Uhr befuhr ein 55jähriger Radfahrer aus Wiesbaden mit seinem Pedelec die B260 aus Richtung Martinsthal in Richtung Schlangenbad. Hierbei fuhr er zunächst auf der Bundesstraße und wollte kurz vor der Neumühle nach links auf den parallel verlaufenden Radweg abbiegen. Ein dahinter in gleicher Richtung fahrender, 66jähriger Bad Schwalbacher Fahrzeugführer mit seinem Kleintransporter wurde von dem Abbiegevorgang überrascht und konnte, trotz eingeleiteter Vollbremsung, einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Pedelecfahrer wurde verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da es von beiden Fahrern zu unterschiedlichen Schilderungen des Unfallherganges kam, bittet die Polizei in Eltville mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 06123/70780 bei der dortigen Dienstelle zu melden.

