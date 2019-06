PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Pfingstmontags gg. 14:20 Uhr befuhr die 57jährige Siegenerin mit ihrem Leichtkraftrad die L 3033 von Heidenrod-Geroldstein nach Lorch am Rhein. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt die Kradfahrerin seitlich nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt ca. 30 Meter über eine Wiese und gegen eine Felswand. Hierbei wurde die Fahrerin schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Am Leichtkraftrad entstand Schaden in Höhe von ca. 3000,- EUR

Laut einem Zeugen wurde die Kradfahrerin kurz zuvor von zwei anderen unbekannten Krädern überholt. In welchem Zusammenhang die beiden Kräder zum Unfallhergang stehen muss noch durch die Polizei ermittelt werden, da die Kradfahrerin nicht befragt werden konnte. Zeugen werden gebeten, sie bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-91120 zu melden.

Gefertigt von PHK'in Prasser, KvD'in

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell