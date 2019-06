PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 1) Einbruch und Vandalismus in zwei Bad Schwalbacher Schulen; 2) Verkehrsunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden in Taunusstein; 3) Motorradunfall auf der B 42 mit schwerverletzter Fahrerin

Bad Schwalbach (ots)

1) Am Samstag, den 08.06.2019 wurde in den Morgenstunden durch Mitarbeiter einer Reinigungsfirma ein Einbruch in die Wiedbachschule und die Janusz-Korczak-Schule in Bad Schwalbach festgestellt. In der Zeit vom 07.06.2019, 17:00 Uhr bis 08.09.2019, 09:50 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in die Schulen und brachen dort mehrere Türen zu Büroräumlichkeiten auf. In den Büros wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet und die Räume teilweise verwüstet. Einige Einrichtungsgegenstände wurden entwendet, einige wurden vor den Haupteingang auf den Boden geworfen. Weiterhin wurde der Briefkasten aufgebrochen und eine Schubkarre mit Blumen umgeworfen. Es entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 1500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/70780 entgegen.

2) Gegen 07:05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Aarstraße/Mühlfeldstraße ein Verkehrsunfall, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden und beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Eine 30-jährige Taunussteinerin befuhr mit ihrem Pkw BMW die Aarstraße aus Richtung Taunusstein-Neuhof in Richtung Bad Schwalbach. Ein 24-jähriger Taunussteiner befuhr mit seinem Pkw VW und einem 34-jährigen Beifahrer die Mühlfeldstraße aus Richtung der Straße Zum Schwimmbad in Richtung Aarstraße. An der Kreuzung bog der VW-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge an der für ihn bereits Gelblicht zeigenden Ampelanlage nach links in die Aarstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der BMW-Fahrerin, welche ersten Ermittlungen zufolge über die für sie Rotlicht zeigende Ampelanlage fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer blieb unverletzt, die BMW-Fahrerin erlitt einen Schock. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 EUR.

3) Gegen 09:26 Uhr kam es auf der B 42 im Bereich der Ausfahrt Eltville-Erbach zu einem Alleinunfall einer Motorradfahrerin, bei dem diese schwer verletzt wurde. Die 16-jährige Eltvillerin befuhr mit ihrem Motorrad die B 42 aus Richtung Wiesbaden in Richtung Rüdesheim. Im Bereich der Ausfahrt Eltville-Erbach kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Die Fahrerin wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde bei dem Unfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es stand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Die Auffahrt zur B 42 wurde für die Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten gesperrt.

Gefertigt: Hilbrecht, POKin und KvD-Vin

