POL-RTK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Taunusstein schwer verletzt

Am Mittwoch, den 05.06.2019 kam es gg. 18:00 Uhr in Taunusstein-Hahn zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 50jähriger aus Taunusstein befuhr mit seinem PKW im stockenden Verkehr die Aarstraße in Richtung Bad Schwalbach. Er wollte nach links in die Gottfried-Keller-Straße abbiegen. Laut den Aussagen zahlreicher Zeugen überholte der 31jährige Motorradfahrer aus Mainz sehr schnell eine Reihe von mehreren PKW. Den Abbiegevorgang des PKW-Fahrers bemerkte er dann zu spät und fuhr diesem links in die Seite. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer. Er kam in ein Wiesbadener Krankenhaus. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Vor Ort fielen den aufnehmenden Beamten Unregelmäßigkeiten am Kennzeichen des Motorrades auf. Die genauere Überprüfung ergab dann, dass das Kennzeichen nicht zu diesem Motorrad gehörte sondern dieses seit geraumer Zeit nicht mehr zugelassen ist. Darüberhinaus ist der Motorradfahrer nicht im Besitz der für das Motorrad erforderlichen Fahrerlaubnis. Da außerdem der Verdacht des Konsums von Drogen bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

