POL-RTK: Fahrzeugbrand Bad Schwalbach Brunnenstraße

Bad Schwalbach (ots)

Zeit: 04.06.2019, 5.20 h

Gegen 5.20 h wird durch die Rettungsleitstelle gemeldet, dass ein Fahrzeug in der Brunnenstraße in Bad Schwalbach brenne. Vor Ort wurde ein Vollbrand zweier Pkws festgestellt. Das Feuer hatte bereits auf ein anliegendes Hauses übergegriffen. Die Löscharbeiten sind weites gehend abgeschlossen. Dei Feuerwehr sowie die Polizei ist jedoch noch vor Ort. Alle im Haus befindlichen Personen wurden evakuiert.Personen wurden nicht verletzt. Bei den totalbeschädigten Pkws wird von einem Schaden von 10.000 Euro ausgegangen. Ein Baustatiker klärt zur Zeit ab, ob eine Einsturzgefahr für das Gebäude besteht. Der Gebäudeschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Brandursache ist zur Zeit noch unklar.Die sachbearbeitende Dienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Pst. Bad Schwalbach unter der Nummer 06124-70780 oder jede andere Polizeidienststelle.

