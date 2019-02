Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: 500 EUR Belohnung nach Überfall auf Bäckerei

Flensburg (ots)

Nach dem Raubüberfall auf eine Bäckerei in der Mozartstraße hat die geschädigte Firma eine Belohnung von 500 EUR für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Tat führen können.

Am Mittwoch (30.01.2019) gegen 18:00 Uhr betrat ein maskierter Mann eine Bäckereifiliale in der Mozartstraße in Flensburg. Unter Vorhalt eines Messers forderte er eine Angestellte zur Aushändigung von Bargeld auf. Anschließend flüchtete er unerkannt mit einem Betrag von mehreren hundert Euro in Richtung Trögelsbyer Weg.

Der Mann wird als auffallend groß und schlank beschrieben. Er sprach akzentfrei hochdeutsch und ist ca. 30 - 35 Jahre alt.

Das Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0461-484 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell