PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 33-jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei mit Messer

Bad Schwalbach (ots)

07.06.2019, gg. 21:20 Uhr, 65375 Oestrich-Winkel, Dillmannstraße

Am Freitagabend wurde eine Rettungswagenbesatzung im Rahmen ihres Einsatzes plötzlich in der Wohnung des Patienten mit einem Messer bedroht. Diese zogen sich daraufhin zurück und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei konnte der 33-jährige Mann in der Nähe seines Wohnhauses festgestellt werden. Er führte ein Messer in der Hand und ging auf die Beamten zu. Auch der mehrmaligen Aufforderung der Polizeibeamten stehen zu bleiben und das Messer fallen zu lassen kam er nicht nach. Erst nach der Abgabe eines Warnschusses stoppte der 33-jährige und ging zu seinem Wohnhaus zurück. Kurze Zeit später konnte der Mann widerstandslos vor dem Wohnhaus festgenommen werden. Verletz wurde bei dem Einsatz niemand. Der Mann wurde im Anschluss wegen einer allgemeinen Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht.

gef.: Ertner, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell