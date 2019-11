Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorfahrt missachtet - zwei Schwerverletzte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hattorf, Heinenkamp 27.11.2019, 17.18 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Kraftfahrern, zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von 25.000 Euro ereignete sich am frühen Mittwochabend im Heinenkamp. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr eine 20 Jahre junge Golffahrerin aus Wolfsburg gegen 17.18 Uhr die Straße Heinenkamp aus Richtung Gewerbegebiet kommend und wollte nach links auf die Landesstraße 295 in Richtung Hattorf abbiegen. Hierbei übersah sie einen 44 Jahre alten Kraftfahrer aus Wolfsburg, der mit seinem VW Golf die L 295 aus Hattorf in Richtung A 39 befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, der derart heftig war, dass die 20-Jährige in ihrem Fahrzeug einmal um die Achse gedreht wurde und der 44-Jährige etwa 40 Meter weiter im linken Straßengraben zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

