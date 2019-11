Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruch - Täter kamen in der Dämmerung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Potsdamer Weg 25.11.2019, 17.00 Uhr - 19.50 Uhr

Unbekannte sind am frühen Montagabend zwischen 17.00 Uhr und 19.50 Uhr in eine Wohnung in der Potsdamer Straße eingebrochen. Dabei nutzen die Einbrecher die früh einsetzende Dunkelheit aus, um ungehindert an den Balkon der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung zu gelangen. Nachdem sie den Balkon erklommen hatten, öffneten sie gewaltsam die Balkontür und gelangten so ins Innere der Wohnung. Hier betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und die darin befindlichen Möbel nach Diebesgut. Was sie dabei genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

