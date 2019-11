Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Imbiss - Täter öffnen gewaltsam Spielautomaten

Wolfsburg (ots)

Jerxheim, OT Bahnhof, Bahnhofstraße 22.11.2019, 01.30 Uhr - 02.30 Uhr

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße kam es am frühen Freitagmorgen zwischen 01.30 Uhr und 02.30 Uhr. Dabei verursachten die Täter einen Schaden, der sich in vierstelliger Höhe belaufen dürfte. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Täter zur fraglichen Zeit an das Objekt und verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang ins Innere des Gebäudes. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt zwei dort angebrachte Geldspielautomaten und entwendeten deren bargelten Inhalt. Anschließend verschwanden sie im Dunkel der Nacht. Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Schöningen, Rufnummer 05352/95105-0.

