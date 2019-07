Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Textilfirma ein: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte sind in der Zeit von Samstagmorgen 10:00 Uhr bis Montagmorgen 07:00 Uhr in der Sandershäuser Straße in Bettenhausen in eine Textilfirma eingebrochen und haben Bargeld, Textilien und einen Kaffeevollautomaten entwendet. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass die Einbrecher zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug verwendeten, das Passanten oder Anwohnern möglicherweise nahe der Textilfirma aufgefallen ist.

Entdeckt hat den Einbruch ein Mitarbeiter der Firma gegen 07:00 Uhr heute Morgen. Ihm war ein offener Fensterflügel aufgefallen, durch den der oder die Täter eingestiegen sind. Zuvor war eine Sonnenschutzjalousie nach oben gedrückt und dann das Fenster aufgebrochen worden. Der oder die Täter durchsuchten die gesamten Büroräume sowie Büroschränke, die teilweise mit einem Schraubenzieher aufgebrochen wurden. Aus diesem Bereich wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Anschließend begaben sich der oder die Täter in die Prdouktions-/Lagerhalle und entwendeten dort ca. 30 T-Shirts sowie Bekleidung der Marke Engelbert & Strauss. Aus einer in dem Bereich befindlichen Küche wurde ein Kaffeevollautomat im Wert von 1000,- Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000,- Euro und der Stehlschaden auf 3000,- Euro. Zeugen, die in den vergangenen Nächten im Bereich der Textilfirma in der Sandershäuser Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

