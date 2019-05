Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gefahr durch Bananenspinne schnell gebannt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine Bananenspinne sorgte am Mittwochnachmittag (1. Mai) im Gewerbegebiet Rhynern für Aufsehen. Der Mitarbeiter einer Firma sah das Tier gegen 15.40 Uhr in einer Lagerhalle umherlaufen. Die Spinne ist in der Lage, ein für Menschen tödliches Gift durch ihren Biss zu injizieren. Die auf den Plan gerufene Feuerwehr konnte die betroffenen Räumlichkeiten in Zusammenarbeit mit der Polizei zügig räumen. Einem Sachkundigen für Spinnen gelang es, das Krabbeltier lebend einzufangen und zu sichern. Es wird nun zwecks weiterer Untersuchung dem Tropeninstitut in Hamburg zugeführt. Dank des schnellen und besonnenen Einschreitens wurde niemand gefährdet.(es)

