Ulm (ots) - Die 25-Jährige stand gegen 20.30 Uhr in der Straße Gollenäcker. Sie wollte in einen Audi einsteigen. Wegen eines vorbeifahrenden Fords wartete die Frau. Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge dürfte der 21-jährige Ford-Fahrer zu dicht an der Frau vorbei gefahren sein. Er streifte sie mit dem Spiegel. Die Frau wurde leicht verletzt.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

+++++++2135475

