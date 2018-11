Ulm (ots) - Eine Streife der Polizei bemerkte im Bereich B 466 / Nattheimer Straße an der Verkehrsinsel eine beschädigte Bake. Eine Ölspur ging Richtung Schnaitheim bis nach Oberkochen. Der Unbekannte hat den Schaden nicht gemeldet. Möglicher Weise war er mit einem blauen Auto unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei in Heidenheim unter der Telefon-Nr. 07321/3220.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann dazu beigetragen, dass der Besitzer der beschädigten Sache nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

