Ulm (ots) - In Dischingen stoppten Polizisten gegen Mitternacht einen 24-Jährigen. Er war mit einem Peugeot in der Fleinheimer Straße unterwegs. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht.

Gegen 3 Uhr hatte ein VW-Fahrer in der Bergstraße zu viel Alkohol getrunken. Ebenso gegen 4.15 Uhr ein 48-jähriger BMW-Fahrer in der Bahnhofstraße. Gegen 6.45 Uhr versuchte ein 21-Jähriger seine Rauschfahrt zu vertuschen. In der Friedrich-Voith-Straße wollte er mit seiner Freundin im Alfa die Plätze tauschen. Die Polizisten hatten das bemerkt.

Gegen 17 Uhr stand mutmaßlich ein 21-Jähriger unter Drogen. Diese Fahrt im Fiat wurde in der Steigstraße unterbunden. Zuletzt fuhr gegen 20 Uhr eine 55-Jährige mit einem Hyundai in der Wilhelmstraße. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass die Frau in Schlangenlinien fuhr. Auch sie hatte zu viel Alkohol intus.

Alle sechs Fahrer mussten ihr Auto stehen lassen. Ein Arzt nahm ihnen Blut ab und sie erhalten Anzeigen.

Alkohol, Drogen und Medikamente haben einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Verkehrsunfälle von berauschten Fahrern haben oft schwerwiegende oder gar tödliche Folgen. Die Polizei reagiert auf diese Gefahren mit gezielten Verkehrskontrollen.

+++2130811+++2131540+++2131856+++2132580+++130041+++2134002

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail:ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell