Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Pelkum (ots)

Am Dienstag, 30. April 2019, gegen 23.55 Uhr wurde ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Hamm bei einem Alleinunfall auf der Alten Landwehrstraße schwer verletzt. Der 43-Jährige befuhr mit seiner Harley Davidson die Alte Landwehrstraße aus Overberge kommend in Richtung Pelkum. Kurz nach der Autobahnüberführung kam der Motoradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz erlitt der 43-Jährige so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, in dem er stationär verblieb. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 43-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Das Motorrad musste von der Unfallstelle geschlepppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. (ab)

