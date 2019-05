Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm - Mitte (ots)

Am Dienstag, 30. April 2019, gegen 23.30 Uhr wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Sternstraße/Südring/Goethestraße verletzt. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm befuhr mit seinem Pkw Honda Civic den Südring und beabsichtige an der genannten Kreuzung nach links in die Sternstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus Bönen mit ihrem Pkw Seat Ibiza die Sternstraße in südliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Seat auf den ostwärtigen Gehweg der Goethestraße geschleudert und kollidierte dort mit einem Begrenzungspfosten. Die 24-jährige Fahrzeugführerin und ihr 28-jähriger Beifahrer wurden bei dem Aufprall verletzt und mit dem Rettunsgwagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide konnten dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 19000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme wurde die Goethestraße für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. (ab)

