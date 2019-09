Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weißer Renault Clio nach Unfallflucht gesucht, Motorroller-Fahrer bei Unfall verletzt

Reutlingen (ots)

Weißer Renault Clio gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen Renault Clio mit dem vermutlichen Teilkennzeichen RT-V fahndet das Polizeirevier Reutlingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung Reutlinger Straße / Föhrstraße ereignet hat. Ein 23-Jähriger war gegen 8.05 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Rommelsbacher Straße aus Richtung Innenstadt herkommend unterwegs. Aufgrund wartender Pkw konnte er an der Ampel auf Höhe der Föhrstraße nicht auf dem Radweg weiterfahren und nutzte ein Stück den Gehweg. Anschließend überquerte er auf dem Fußgängerüberweg die Föhrstraße. Dabei kam es zur Kollision mit dem weißen Renault Clio der aus Richtung Innenstadt herkommend nach rechts in die Föhrstraße eingebogen war. Der Renault touchierte das Hinterrad, worauf der Radler stürzte und dabei so schwer verletzt wurde, dass er nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die als junge, blonde Frau beschriebene Fahrerin flüchtete ohne ihre Fahrt zu verlangsamen und ohne anzuhalten über die Föhrstraße in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach Zeugen und bittet um Hinweise. (cw)

Nürtingen (ES): Kleinkraftrad contra Lkw

Schwere Verletzungen hat ein 65-jähriger Motorroller-Fahrer am Dienstagvormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw erlitten. Der Mann war gegen 11.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Metzinger Straße (B 297) in Richtung Neckarhausen unterwegs. Auf Höhe einer Parkplatzzufahrt bog er offenbar ohne zu blinken nach links in diese ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 7,5-Tonner eines 59-Jährigen. Der Zweirad-Fahrer stürzte auf den Asphalt und musste nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 4.000 Euro. (mr)

