Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Brand gesucht

Arnsberg (ots)

Am Sonntagmorgen um 02.20 Uhr brannten an der Rodentelgenschule in Bruchhausen zwei Müllcontainer. Das Feuer griff auf die Fassade und die Fenster der Schule über. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Es entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen. Wer hat am Samstagabend verdächtige Personen auf dem Schulgelände in Bruchhausen gesehen. Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

