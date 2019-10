Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mindestens sieben Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Eine 26-jährige Zeugin hat sich am Mittwochabend um 22.30 Uhr bei der Polizei gemeldet.

Die Frau teilte mit, dass sie eine männliche Person beobachtet habe, die durch die Fabrikstraße lief und an mehreren Autos, die dort geparkt waren, gegen die Außenspiegel trat.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, stellten sie fest, dass der unbekannte Täter die Außenspiegel an insgesamt sieben Pkw beschädigte. Die Fahrzeuge waren in der Fabrikstraße und in der Apfelstraße geparkt. Ob noch weitere Autos beschädigt wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei ermittelt.

Der Unbekannte richtete einen Schaden von etwa 2.000 Euro an.

Die Zeugin konnte den Randalierer beschreiben: Er ist etwa 1 Meter 65 bis 1 Meter 70 groß und schlank. Er trug einen roten Kapuzenpullover und eine helle Hose.

Obwohl die Polizei sofort nach dem Mann fahndete, konnte er unerkannt entkommen.

Zeugen, die am späten Mittwochabend etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |mhm

