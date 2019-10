Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl einer Geldbörse

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmorgen wurde einer 61-jährigen Frau während ihres Einkaufs im TEDI-Markt in der Eisenbahnstraße ihre Geldbörse entwendet. Die Frau hatte die Geldbörse in einer Einkaufstasche an ihrem Rollator verstaut. Während des Einkaufs stieß ein Mann aus einer Gruppe von 3 Personen auffällig an den Rollator der Frau und entfernte sich im Anschluss daran. Eine Personenbeschreibung des Mannes oder der Dreiergruppe liegt nicht vor. Die Kriminalinspektion Kaiserslautern in der Logenstraße (Tel.: 0631/369-0 oder kikaiserslautern@polizei.rlp.de) sucht nach möglichen Zeugen der Tat.

