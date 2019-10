Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Kfz

Kaiserslautern (ots)

Am vergangenen Montag wurde in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr an einem Transporter Opel Vivaro, der in der Denisstraße geparkt war, die rechte hintere Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ein Navigationsgerät entwendet. Zudem wurde der rechte Seitenspiegel entwendet. Der Schaden dürfte bei ca. 300 EUR liegen. Die Kriminalinspektion Kaiserslautern in der Logenstraße (Tel.: 0631/369-0 oder kikaiserslautern@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

