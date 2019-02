Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Haus komplett zerstört - 2. Nachtragsmeldung

Berghaupten (ots)

Weitere Ermittlungen der Kriminaltechniker und eines Brandsachverständigen führten zu dem Ergebnis, dass das Feuer in dem Wohnhaus im Bereich eines Kaminofens im Wohnzimmer ausgebrochen war. Dabei entzündeten sich in der Nähe liegendes Papier und Kleidungsstücke, was begünstigt durch offenbar vorhandene Zugluft zu einer schnellen Brandausbreitung führte. Die Ermittlungen erbrachten keine Hinweise auf vorsätzliches Handeln. Dennoch muss bei den abschließenden Ermittlungen geprüft werden, ob gegen Vorschriften zum Errichten und Betreibens des Ofens verstoßen wurde.

/rs

Ursprünglichen Meldungen:

POL-OG: Berghaupten - Haus komplett zerstört - Nachtragsmeldung vom 07.02.2019 13:58 Uhr

Berghaupten Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer am Mittwochabend möglicherweise im Bereich des Wohnzimmers im Erdgeschoss des Einfamilienhauses aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die sechsköpfige Familie innerhalb des Gebäudes. Eines der Kinder hatte das Feuer entdeckt und die restlichen Familienmitglieder informiert, welche daraufhin selbst Löschversuche unternahmen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Ein Brandsachverständiger sowie ein Brandmittelspürhund der Polizei wurden mittlerweile eingeschaltet. Zum jetzigen Zeitpunkt kann fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg ermitteln in alle Richtungen.

/mb

Ursprüngliche Meldung vom 06.02.2019, 23:27 Uhr:

Berghaupten - Haus komplett zerstört

Berghaupten Eine leichtverletzte Bewohnerin und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Vollbrandes in der Tulpenstraße. Nachdem das Feuer am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr entdeckt wurde, konnten die Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehren aus Berghaupten und der umliegenden Gemeinden schnell beginnen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Familie bereits im Freien, eine Bewohnerin musste dennoch mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik nach Offenburg eingeliefert werden. Durch das Feuer ist das Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar, so dass die Familie bei der Unterbringung auf die Hilfe von Angehörigen, Bekannten und der Gemeinde Berghaupten angewiesen ist. Aktuell kämpfen die Feuerwehren noch immer gegen die Flammen. Die Beamten vom Polizeiposten Gengenbach und der Kriminalpolizei haben bereits am Abend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/ks

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell