Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufgefundener Tresor ist zugeordnet - Zeugen meldeten sich bei der Polizei und gaben Hinweise

Dormagen (Rhein-Kreis Neuss)/Hürth (Rhein-Erft-Kreis) (ots)

Mit Pressemeldung vom 30.09.2019-14:22 Uhr- suchten wir den Eigentümer eines aufgefundenen Tresors in Hackenbroich, Stommelner Straße. Das Wertbehältnis war von einer Spaziergängerin in einem Waldstück gefunden worden.

Zwischenzeitlich konnte der Tresor einer Straftat in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) zugeordnet werden. Er stammt aus einem Einbruch in eine Bäckerei im Einkaufszentrum. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

